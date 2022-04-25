Израиль нанес артиллерийский удар по объектам в Ливане в ответ на ракетный обстрел

Силы обороны Израиля утром нанесли артиллерийский удар по объектам в Ливане в ответ на выпущенную по территории страны ракету.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление израильской армии в Twitter.
"В ответ на снаряд, выпущенный из Ливана по северному Израилю ранее сегодня вечером, артиллерийские силы ЦАХАЛа в настоящее время поражают источник запуска в Ливане", - говорится в сообщении.
В армии обороны Израиля уточнили, что снаряд, выпущенный из Ливана, попал на открытую местность.
Ракета приземлилась недалеко от кибуца Мацуба около границы. Никто не пострадал и разрушений не зафиксировали, передает The Times of Israel.
Отмечается, что связанные с "Хизбаллой" СМИ в Ливане также сообщили, что по Израилю была выпущена ракета.
Израильские военные заявили, что уровень опасности в этом районе, попавшем под обстрел, остается "нормальным".
"Мы отреагировали быстро, смертоносно и эффективно", - рассказал капитан Йотам Зейтуни, командир артиллерийской батареи, которая ответила на ракетный обстрел.
Напомним, несколько дней назад Израиль дважды за ночь нанес ответные удары по ХАМАС в секторе Газа. Также мы писали, что перед этим Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету.
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