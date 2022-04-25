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Израиль нанес артиллерийский удар по объектам в Ливане в ответ на ракетный обстрел

Фото: израильские военные (IDF Spokesperson / timesofisrael.com)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Израиля утром нанесли артиллерийский удар по объектам в Ливане в ответ на выпущенную по территории страны ракету.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление израильской армии в Twitter.

"В ответ на снаряд, выпущенный из Ливана по северному Израилю ранее сегодня вечером, артиллерийские силы ЦАХАЛа в настоящее время поражают источник запуска в Ливане", - говорится в сообщении.

В армии обороны Израиля уточнили, что снаряд, выпущенный из Ливана, попал на открытую местность.

Ракета приземлилась недалеко от кибуца Мацуба около границы. Никто не пострадал и разрушений не зафиксировали, передает The Times of Israel.

Отмечается, что связанные с "Хизбаллой" СМИ в Ливане также сообщили, что по Израилю была выпущена ракета.

Израильские военные заявили, что уровень опасности в этом районе, попавшем под обстрел, остается "нормальным".

"Мы отреагировали быстро, смертоносно и эффективно", - рассказал капитан Йотам Зейтуни, командир артиллерийской батареи, которая ответила на ракетный обстрел.

Напомним, несколько дней назад Израиль дважды за ночь нанес ответные удары по ХАМАС в секторе Газа. Также мы писали, что перед этим Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету.

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