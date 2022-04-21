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Израиль дважды за ночь нанес ответные удары по ХАМАС в секторе Газа

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Израиль, Четверг 21 апреля 2022 06:14
Израиль дважды за ночь нанес ответные удары по ХАМАС в секторе Газа Фото: Израиль два раза ответил на ракетные удары из сектора Газа (twitter.com/TamerMisshal)
Автор: Роман Мирончук

Террористические группы Газы выпустили два залпа ракет по южному Израилю поздно вечером в среду и рано утром в четверг, каждый из которых вызвал отдельный ответ ЦАХАЛа. Это стало крупнейшей перестрелкой со времен 11-дневной войны в мае 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Первый пуск из Газы произошел около 22:30, осколки ракеты попали в припаркованный автомобиль и стену возле дома в городе Сдерот. На месте происшествия были обнаружены сотни шарикоподшипников, которые были помещены в ракету.

Менее чем через три часа ЦАХАЛ заявил, что ответил авиаударами в центре Газы по военному посту, а также по туннельному комплексу, "содержащему сырые химикаты, используемые для производства ракетных двигателей".

Армия обороны Израиля заявила, что ее удар нанес серьезный урон по процессу производства ракет в Газе.

Вскоре после 2:00 террористы Газы выпустили второй залп ракет, на этот раз состоящий из более чем одного снаряда.

По данным израильской армии, системе противоракетной обороны "Железный купол" удалось перехватить все четыре ракеты.

ЦАХАЛ заявил, что ответил на ракетный залп, а также на более ранний зенитно-ракетный обстрел, нанеся удар по комплексу, используемому силами ПВО ХАМАС.

В результате ракетного обстрела никто из израильтян не пострадал, но два человека получили легкие ушибы в результате падений, произошедших во время бегства к бомбоубежищам.

Напомним, Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету.

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