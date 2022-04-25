Ізраїль завдав артилерійського удару по об'єктах у Лівані у відповідь на ракетний обстріл

"У відповідь на снаряд, випущений з Лівану по Північному Ізраїлю раніше сьогодні ввечері, артилерійські сили ЦАХАЛа в цей час уражають джерело запуску в Лівані", - йдеться в повідомленні.

В армії оборони Ізраїлю уточнили, що снаряд, випущений з Лівану, потрапив на відкриту місцевість.

Ракета приземлилася недалеко від кібуца Мацуба біля кордону. Ніхто не постраждав і руйнувань не зафіксували, передає The Times of Israel.

Відзначається, що пов'язані з "Хізбалою" ЗМІ в Лівані також повідомили, що по Ізраїлю була випущена ракета.

Ізраїльські військові заявили, що рівень небезпеки в цьому районі, що потрапив під обстріл, залишається "нормальним".

"Ми відреагували швидко, смертоносно й ефективно", - розповів капітан Йотам Зейтуні, командир артилерійської батареї, яка відповіла на ракетний обстріл.