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Израиль намерен построить завод по производству COVID-вакцин

Автор: РБК-Украина

Правительство Израиля предлагает построить в стране завод по производству вакцин от COVID-19. Предложение вынесут на одно из ближайших заседаний кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную Facebook-страницу израильского премьера.

Сообщается, что премьер Нафтали Беннет, министр финансов Авигдор Либерман и министр здравоохранения Ницан Горовиц подадут на утверждение инициативу о создании группы по изучению вопроса строительства завода по производству вакцин от COVID. Эта группа будет консультироваться с ведущими специалистами и сформулирует оптимальные рекомендации по строительству завода.

Завод будет производить лекарства, отдавая приоритет непрерывному производству вакцин для коммерческого сбыта. В то же время завод будет иметь возможность адаптировать свою деятельность к производству вакцин с использованием различных технологий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

"Мы работаем круглосуточно в различных направлениях, чтобы защитить здоровье граждан Израиля. Возможность самостоятельно производить вакцины в Израиле может иметь огромное значение, особенно с учетом борьбы с будущими эпидемиями. Команды специалистов изучат этот вопрос и в ближайшее время мы примем решение", - отметил премьер Нафтали Беннет.

Напомним, ранее Израиль заявил, что в условиях распространения штамма "Дельта" эффективность вакцины Pfizer снизилась с более 90% до 64%.

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ИзраильВакцинаCOVID-19Коронавирус