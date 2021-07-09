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Ізраїль має намір побудувати завод з виробництва COVID-вакцин

Автор: РБК-Україна

Уряд Ізраїлю пропонує побудувати в країні завод з виробництва вакцин від COVID-19. Пропозицію винесуть на одне з найближчих засідань кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну Facebook-сторінку ізраїльського прем'єра.

Повідомляється, що прем'єр Нафталі Беннет, міністр фінансів Авігдор Ліберман і міністр охорони здоров'я Ніцан Горовіц подадуть на затвердження ініціативу про створення групи з вивчення питання будівництва заводу з виробництва вакцин від COVID. Ця група консультуватиметься з провідними фахівцями і сформулює оптимальні рекомендації щодо будівництва заводу.

Завод буде виробляти ліки, віддаючи пріоритет безперервному виробництву вакцин для комерційного збуту. У той же час завод матиме можливість адаптувати свою діяльність до виробництва вакцин з використанням різних технологій при виникненні надзвичайних ситуацій.

"Ми працюємо цілодобово в різних напрямках, щоб захистити здоров'я громадян Ізраїлю. Можливість самостійно виробляти вакцини в Ізраїлі може мати величезне значення, особливо з урахуванням боротьби з майбутніми епідеміями. Команди фахівців вивчать це питання і найближчим часом ми приймемо рішення", - зазначив прем'єр Нафталі Беннет.

Нагадаємо, раніше Ізраїль заявив, що в умовах поширення штаму "Дельта" ефективність вакцини Pfizer знизилася з понад 90% до 64%.

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ІзраїльВакцинаCOVID-19Коронавірус