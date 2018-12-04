ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ізраїль розпочав військову операцію на кордоні з Ліваном

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 08:50
Ізраїль розпочав військову операцію на кордоні з Ліваном
Фото: ізраїльська армія (facebook.com/idfonline)

Армія оборони Ізраїлю намагається знищити тунелі "Хезболли"

Ізраїль розпочав військову операцію "Північний щит" на кордоні з Ліваном з метою знищити транскордонні тунелі "Хезболли", які використовуються для перекидання бойовиків на ізраїльську територію. Про це повідомив офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Йонатан Конрікус, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, ізраїльським військовим відомо про кілька тунелів на кордоні з Ліваном. У той самий час він підкреслив, що Армія оборони Ізраїлю буде проводити операцію на території своєї країни.

"Ми вважаємо дії "Хезболли" грубим і нахабним порушенням прав Ізраїлю", - підкреслив Конрікус і додав, що ізраїльська сторона виявила тунелі ще до того, як вони почали представляти реальну загрозу.

Він також зазначив, що військові вже перекрили кілька районів біля північного кордону.

Нагадаємо, в середині листопада МЗС України рекомендував українцям утриматися від поїздок до південних регіонів Ізраїлю, зокрема, до міст Сдерот і Нетівот. Це було пов'язано з черговим загостренням конфлікту між Ізраїлем і Палестиною і масованим ракетним обстрілом регіону.

Після цього протистояння сектор Газа заявив про готовність укласти перемир'я з Ізраїлем. Загострення призвело до ряду відставок в уряді Ізраїлю, за підсумками яких прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху на сьогодні суміщає свою посаду з посадою міністра оборони.

 

Кабмін схвалив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем Ізраїль не приєднається до пакту ООН про міграцію, - Нетаньяху
Новини України ІзраїльЛиванХезболла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся