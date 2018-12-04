Ізраїль розпочав військову операцію на кордоні з Ліваном

Фото: ізраїльська армія (facebook.com/idfonline)

Армія оборони Ізраїлю намагається знищити тунелі "Хезболли"

Ізраїль розпочав військову операцію "Північний щит" на кордоні з Ліваном з метою знищити транскордонні тунелі "Хезболли", які використовуються для перекидання бойовиків на ізраїльську територію. Про це повідомив офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Йонатан Конрікус, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, ізраїльським військовим відомо про кілька тунелів на кордоні з Ліваном. У той самий час він підкреслив, що Армія оборони Ізраїлю буде проводити операцію на території своєї країни.

"Ми вважаємо дії "Хезболли" грубим і нахабним порушенням прав Ізраїлю", - підкреслив Конрікус і додав, що ізраїльська сторона виявила тунелі ще до того, як вони почали представляти реальну загрозу.

Він також зазначив, що військові вже перекрили кілька районів біля північного кордону.

Нагадаємо, в середині листопада МЗС України рекомендував українцям утриматися від поїздок до південних регіонів Ізраїлю, зокрема, до міст Сдерот і Нетівот. Це було пов'язано з черговим загостренням конфлікту між Ізраїлем і Палестиною і масованим ракетним обстрілом регіону.

Після цього протистояння сектор Газа заявив про готовність укласти перемир'я з Ізраїлем. Загострення призвело до ряду відставок в уряді Ізраїлю, за підсумками яких прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху на сьогодні суміщає свою посаду з посадою міністра оборони.