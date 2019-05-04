ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ізраїль почав наносити удари по сектору Газа

Новини » Надзвичайні події    04.05.2019 - 14:56
Ізраїль почав наносити удари по сектору Газа
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Напередодні з сектору Газа було запущено декілька десятків ракет

Ізраїльські військові розпочали наносити удари по об'єктам ХАМАС у секторі Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Армії оброни Ізраїлю в Twitter.

Як повідомляється, нанесення ударів по об'єктам ХАМАС почалось у відповідь на ранковий запуск декількох десятків ракет у бік Ізраїлю з території сектору Газа.

"Прямо зараз Армія оборони Ізраїлю почала атакувати терористичні цілі, які належать ХАМАС та "Ісламському джихаду", в секторі Газа. Наразі більше 10 терористичних цілей були вражені за допомогою танків та літаків", - йдеться у заяві військових.

Нагадаємо, вранці суботи, 4 травня, Армія оборони Ізраїлю повідомила про перехоплення декількох десятків ракет, які були запущені з території сектору Газа. Загалом з палестинської території були запущені понад 50 ракет. Система ПВО "Залізний купол" перехопила десятки ракет, які були випущені з території сектора Газа.

Нагадаємо, вранці 2 травня в ізраїльських округах Шаар ха-Негев і Сдот-Негев спрацювали сигнали повітряної тривоги. Пізніше в Армії оборони Ізраїлю заявили, про запуск 2 ракет з території сектору Газа в бік Ізраїлю.

У той же час у Палестині заявили, що запуск ракет був заходами у відповідь на обстріл декількох об'єктів ХАМАС.

На Західному березі Йордану ізраїльська армія затримала майже 20 палестинців Ізраїль завдав авіаудари у відповідь по цілям ХАМАС
Новини України Сектор ГазаХАМАСІзраїль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся