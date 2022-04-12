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Израиль изменит статус украинских беженцев: что теперь им будет доступно

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Вторник 12 апреля 2022 02:44
Израиль изменит статус украинских беженцев: что теперь им будет доступно Украина и Израиль (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Министерство внутренних дел Израиля дало свое согласие на трудоустройство и базовое социальное страхование для украинских беженцев. Украинское посольство сообщило о ряде договоренностей, достигнутых на встрече посла Евгения Корнийчука и министра внутренних дел Израиля Аелет Шакед о статусе граждан Украины на время военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в Израиле.

"Получен положительный ответ израильской стороны о предоставлении разрешений на трудоустройство для украинцев, приехавших в Израиль накануне полномасштабного российского вторжения и вынужденных остаться, а также тех, кто въехал в Израиль после 23 февраля", - отмечают в посольстве.

Также МВД Израиля дало согласие на выдачу разрешений на въезд семьям украинских граждан, которые легально находятся в стране по рабочим визам. Также сообщается, что эти категории граждан смогут получить базовое социальное страхование.

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