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Ізраїль змінить статус українських біженців: що тепер їм буде доступно

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Вівторок 12 квітня 2022 02:44
Ізраїль змінить статус українських біженців: що тепер їм буде доступно Україна та Ізраїль (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю дало свою згоду на працевлаштування і базове соціальне страхування для українських біженців. Українське посольство повідомило про низку домовленостей, досягнутих на зустрічі посла Євгена Корнійчука і міністра внутрішніх справ Ізраїлю Аелет Шакед про статус громадян України на час військових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України в Ізраїлі.

"Отримано позитивну відповідь ізраїльської сторони про надання дозволів на працевлаштування для українців, які приїхали в Ізраїль напередодні повномасштабного російського вторгнення і вимушених залишитися, а також тих, хто в'їхав в Ізраїль після 23 лютого", - зазначають у посольстві.

Також МВС Ізраїлю дало згоду на видачу дозволів на в'їзд сім'ям українських громадян, які легально перебувають у країні за робочими візами. Також повідомляється, що ці категорії громадян зможуть отримати базове соціальне страхування.

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