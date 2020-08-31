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Израиль и ХАМАС заключили соглашение о деэскалации напряженности

Автор: Максим Зайченко

В понедельник вечером, 31 августа, палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о достижении соглашении с Израилем о прекращении эскалации конфликта в секторе Газа.

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Об этом сообщает газета Thе Jerusalem Post.

Как заявила палестинская сторона, соглашение было достигнуто при посредничестве Катара. Представители службы безопасности Израиля подтвердили это сообщение.

Отметим, обстановка между Израилем и движением ХАМАС обострилась в августе.

Так, 2 августа военизированные формирования, находящиеся на территории сектора Газа, выпустили ракету в сторону территории Израиля; ее перехватила система противовоздушной обороны "Железный щит".

13 августа армия обороны Израиля нанесла удары по ряду объектов ХАМАС. Удар сделали в ответ на запуск воздушных шаров с взрывчаткой.

Кроме этого, 25 августа сообщалось, что Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой.

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