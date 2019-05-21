Израиль и ХАМАС договорились о полугодовом перемирии в секторе Газа

Израиль договорился с палестинским движением ХАМАС, контролирующим территорию сектора Газа о перемирии на полгода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильскую газету The Times of Israel.

Соглашение было заключено при посредничестве Египта и ООН.

Согласно достигнутым договоренностям, Палестина обязуется прекратить беспорядки на границе сектора Газа и Израиля, прекращает запуски зажигательных воздушных шаров и поддержание буферной зоны на 300 метров вдоль границы с Израилем.

В свою очередь Израиль обязуется расширить в районе сектора Газа рыболовную зону для палестинских рыбаков и разрешить ввозить в сектор Газа медикаменты для оказания медицинской помощи палестинцам.

Также Израиль и сектор Газа договорились начать переговоры по вопросам электричества, контрольно-пропускных пунктов и здравоохранения.

Напомним, 12 мая в Министерстве обороны Израиля сообщили, что властями было вновь открыто 2 контрольно-пропускных пункта на границе с сектором Газа, которые были закрыты с 4 мая из-за обоюдных обстрелов между Израилем и группировками со стороны палестинского анклава.