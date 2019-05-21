Ізраїль і ХАМАС домовилися про піврічне перемир'я в секторі Гази

Ізраїль домовився з палестинським рухом ХАМАС, який контролює територію сектора Гази, про перемир'я на півроку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльську газету The Times of Israel.

Угода була укладена за посередництва Єгипту і ООН.

Згідно з досягнутими домовленостями, Палестина зобов'язується припинити заворушення на кордоні сектора Гази та Ізраїлю, припиняє запуски запальних повітряних куль і підтримання буферної зони на 300 метрів вздовж кордону з Ізраїлем.

Своєю чергою Ізраїль зобов'язується розширити в районі сектора Гази рибальську зону для палестинських рибалок і дозволити ввозити в сектор Газаи медикаменти для надання медичної допомоги палестинцям.

Також Ізраїль і сектор Гази домовилися почати переговори з питань електрики, контрольно-пропускних пунктів та охорони здоров'я.

Нагадаємо, 12 травня у Міністерстві оборони Ізраїлю повідомили, що владою було знову відкрито 2 контрольно-пропускні пункти на кордоні з сектором Гази, які були закриті з 4 травня через взаємні обстріли між Ізраїлем і угрупованнями з боку палестинського анклаву.