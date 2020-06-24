Израиль готов направить гуманитарную помощь на запад Украины

Израиль готов предоставить гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения на западе Украины районов. На сегодня многие люди из-за удара стихии оказались отрезанными от цивилизации.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня он своими глазами увидел масштабы экологической катастрофы.

"Ситуация критическая, и я благодарен Израилю за готовность предоставить первоочередную гуманитарную помощь для пострадавших регионов", - отметил Шмыгаль.

Отметим, сегодня премьер с другими членами правительства находится в пострадавших от наводнения областях. Ожидается, что сегодня будет принято решение о выделении средств на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковскую область летит вертолет с почти тремя тоннами гуманитарного груза; он доставит воду, хлеб, продукты питания и медикаменты.

Сегодня стало известно, что из-за выхода реки Черемош из берегов и других последствий непогоды повреждены газопроводы в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, в результате чего около 10 тысяч человек остались без газа.