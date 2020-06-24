В Ивано-Франковскую область направили первый вертолет с 3 тоннами гумпомощи

Фото: наводнение в Ивано-Франковской области (if.dsns.gov.ua)

Шмыгаль заявил, что наиболее сложная ситуация в горных районах

В Ивано-Франковскую область летит вертолет с почти тремя тоннами гуманитарного груза. В регионе очень ограничена видимость из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщает правительственный портал.

Так, после облета территорий Ивано-Франковской области премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что наиболее сложная ситуация наблюдается в горных районах. Там больше всего пострадали дороги и мосты, а доставка воздушным транспортом затруднена из-за погодных условий.

"Видимость очень ограничена, поэтому пока очень осторожно наши пилоты вертолетами доставляют грузы туда, куда сейчас это позволяют погодные условия. Первый вертолет, который несет почти 3 тонны гуманитарного груза, уже в пути и выполняет свою миссию", - рассказал глава правительства.

По его словам, часть дорог затоплена и люди отрезаны от цивилизации.

"Вода, хлеб, продукты питания, медикаменты - это основные вещи, которые мы уже отправили вертолетом в Верховинский район", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что сейчас главный приоритет - это эвакуация в больницы граждан, оказавшихся на затопленных территориях.

Он отметил, что в 14:00 проведут заседание Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где рассмотрят выделение средств для преодоления последствий стихии.

Напомним, из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях без газоснабжения остались 10 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина, паводки разрушили 110 км автомобильных и 90 мостов в Ивано-Франковской области; всего на территории трех областей повреждено еще более 400 км дорог и 130 мостов.

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Автор: Юлия Струк