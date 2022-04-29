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Израиль и Болгария рекомендуют своим гражданам покинуть Приднестровье как можно скорее

Фото: Йоэль Лион (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Израиль призывает своих граждан незамедлительно покинуть территорию приднестровского региона Молдовы в связи с недавними взрывами и обстрелами в так называемой "ПМР".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление израильского дипломата и представителя МИД Йоэля Лиона в Twitter.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровье и в связи с тем, что возможности министерства иностранных дел по оказанию помощи проживающим там гражданам Израиля ограничены, гражданам Израиля настоятельно рекомендуется покинуть Приднестровье как можно скорее", - говорится в публикации.

Также МИД Израиля рекомендует гражданам страны, которые планируют путешествие в непризнанное Приднестровье в ближайшее время, отменить такую поездку до улучшения обстановки в этом регионе Молдовы.

Добавим, что с аналогичным призывом выступило также и МИД Болгарии. Ведомство также повысило уровень риска путешествий в Молдову до самого высокого - пятого.

"Учитывая ухудшающуюся ситуацию в Молдове и вокруг нее, мы призываем наших соотечественников воздержаться от любых поездок в эту страну. Мы призываем болгарских граждан, находящихся на территории Республики Молдова, принять меры и покинуть страну имеющимися сейчас средствами", - указывается в заявлении министерства.

Напомним, что российские войска в Приднестровье приведены в боевую готовность после инцидентов со взрывами и обстрелами.

Украинская сторона полагает, что такими провокациями РФ пытается втянуть оккупированный регион в войну против Украины. По данным Генштаба, Кремль планирует нанести ракетный удар по Приднестровью, чтобы обвинить в нем нашу страну.

При этом президент Молдовы Санду называла ситуацию в Приднестровье следствием внутренних разборок.

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ИзраильПриднестровьеБолгария