Обвинят Украину. Россия готовит ракетный удар по Приднестровью, - Генштаб

Россия готовит очередную провокацию против Украины. На этот раз Кремль планирует нанести ракетный удар по территории непризнанного Приднестровья и обвинить в нем Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оперативного командования "Юг"/Operational Command "South".

"Вражеские силы готовят провокации с ракетными ударами по Приднестровью, чтобы обвинить Украину в нападении на непризнанную республику", - говорится в сообщении.

Украинцев просят сохранять спокойствие и выдержку, соблюдать меры безопасности и не доверяйте российской пропаганде

"Помните, никакая брань или пересмотр не стоит человеческой жизни и не должна быть толчком к разрушению страны. Не распространяйте фото и видео с мест попадания и возобновляемых работ. Только вместе победим, потому что наша сила в единстве", - подчеркнули в Генштабе.