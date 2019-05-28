Израиль атаковал сирийские позиции ПВО

Израильская армия обстреляла сирийские позиции противовоздушной обороны на обстрел израильского военного самолета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля в Twitter.

Отмечается, что ранее в понедельник, 27 мая, сирийская зенитная система обстреляла самолет Армии обороны Израиля, когда он выполнял обычный полет в Израиле.

"В ответ мы нацелились на сирийскую пусковую установку, которая запустила ракету", - отмечает пресс-лужба израильской армии.

Также военные сообщили, что выпущенный по израильскому самолету снаряд приземлился на сирийской территории.

Напомним, недавно РБК-Украина сообщало, что в Сирии войска режима Башара Асада применили запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором во время обстрела провинции Идлиб.

Ранее Совет Евросоюза продлил действие санкций в отношении властей Сирии еще на один год, до 1 июня 2020 года. Санкции против сирийского режима и тех, кто его поддерживает, было решено продлить так, как в стране "продолжаются репрессии против гражданского населения".