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ЕС продлили санкции против Сирии еще на год

Новости » Политика    17.05.2019 - 14:57
ЕС продлили санкции против Сирии еще на год
Фото: флаги стран ЕС (facebook com newsland)

Санкции против Сирии были продлены до 1 июня 2020 года

Совет Евросоюза продлил действие санкций в отношении властей Сирии еще на один год, до 1 июня 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

Санкции против сирийского режима и тех, кто его поддерживает, было решено продлить так, как в стране "продолжаются репрессии против гражданского населения". Из санкционного списка исключили пять умерших лиц и одну организацию, которая прекратила свое существование.

В настоящее время в список включены 270 человек и 70 организаций, в отношении которых действует запрет на поездки и чьи активы заморожены, поскольку они несут ответственность за грубое нарушение прав гражданского населения Сирии, извлекают пользу из существующего режима, поддерживают его и / или связаны с такими лицами или организациями.

Санкции, введенные против Сирии, включают в себя нефтяное эмбарго, ограничения на торговлю и инвестиции, заморозку активов сирийского центрального банка, находящихся в Европейском союзе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Совет Европейского союза внес в санкционные списки по Сирии семь министров сирийского правительства. Такое решение было принято в связи с перестановками в правительстве Сирии. 

Кроме того, президент США Дональд Трамп продлил на год действие чрезвычайного положения в отношении правительства Сирии, предусматривающего введение санкций.

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