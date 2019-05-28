Ізраїль атакував сирійські позиції ППО

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Армія Ізраїлю заявила, що відповідала на обстріл свого військового літака з боку Сирії

Ізраїльська армія обстріляла сирійські позиції протиповітряної оборони на обстріл ізраїльського військового літака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

Відзначається, що раніше в понеділок, 27 травня, сирійська зенітна система обстріляла літак Армії оборони Ізраїлю, коли він виконував звичайний політ в Ізраїлі.

"У відповідь ми націлилися на сирійську пускову установку, яка запустила ракету", - зазначає прес-лужба ізраїльської армії.

Також військові повідомили, що випущений по ізраїльському літаку снаряд приземлився на сирійській території.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна повідомляло, що в Сирії війська режиму Башара Асада застосували заборонені міжнародними конвенціями бомби з білим фосфором під час обстрілу провінції Ідліб.

Раніше Рада Євросоюзу продовжила дію санкцій щодо влади Сирії ще на один рік, до 1 червня 2020 року. Санкції проти сирійського режиму і тих, хто його підтримує, було вирішено продовжити так, як в країні "тривають репресії проти цивільного населення".