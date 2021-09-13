Израиль атаковал объекты ХАМАСа в ответ на ракетный обстрел
Фото: Израиль атаковал объекты ХАМАС в Секторе Газа (twitter com/paldf8)
Израиль атаковал объекты ХАМАСа в ответ на ракетный обстрел. ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам террористической организации на территории Сектора Газы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWSru.
Израильские ВВС атаковали военный комплекс с несколькими подземными цехами по производству ракет, военный учебный объект ХАМАСа, военный лагерь со складом для хранения оружия и террористический туннель.