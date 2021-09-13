ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Израиль атаковал объекты ХАМАСа в ответ на ракетный обстрел

Новина українською →
Израиль, Понедельник 13 сентября 2021 04:33
Израиль атаковал объекты ХАМАСа в ответ на ракетный обстрел Фото: Израиль атаковал объекты ХАМАС в Секторе Газа (twitter com/paldf8)
Автор: Анна Полисученко

Израиль атаковал объекты ХАМАСа в ответ на ракетный обстрел. ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам террористической организации на территории Сектора Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWSru.

Израильские ВВС атаковали военный комплекс с несколькими подземными цехами по производству ракет, военный учебный объект ХАМАСа, военный лагерь со складом для хранения оружия и террористический туннель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль
NEWS
На пути к "желтой" зоне. Когда усилят карантин: новые правила и условия
На пути к "желтой" зоне. Когда усилят карантин: новые правила и условия
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси