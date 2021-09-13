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Ізраїль атакував об'єкти Хамасу у відповідь на ракетний обстріл

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Ізраїль, Понеділок 13 вересня 2021 04:33
Ізраїль атакував об'єкти Хамасу у відповідь на ракетний обстріл Фото: Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС в Секторі Газа (twitter com/paldf8)
Автор: Анна Полисученко

Ізраїль атакував об'єкти Хамасу у відповідь на ракетний обстріл. ВПС ЦАХАЛа завдали ударів по об'єктах терористичної організації на території Сектора Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWSru.

Ізраїльські ВПС атакували військовий комплекс з декількома підземними цехами з виробництва ракет, військовий навчальний об'єкт Хамасу, військовий табір зі складом для зберігання зброї і терористичний тунель.

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