Ізраїль атакував об'єкти Хамасу у відповідь на ракетний обстріл
Фото: Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС в Секторі Газа (twitter com/paldf8)
Ізраїль атакував об'єкти Хамасу у відповідь на ракетний обстріл. ВПС ЦАХАЛа завдали ударів по об'єктах терористичної організації на території Сектора Гази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWSru.
Ізраїльські ВПС атакували військовий комплекс з декількома підземними цехами з виробництва ракет, військовий навчальний об'єкт Хамасу, військовий табір зі складом для зберігання зброї і терористичний тунель.