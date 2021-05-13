Израиль атаковал еще одну группу бойцов ХАМАС на границе с сектором Газа

В ходе конфликта Израиля и Палестины была атакована еще одна группа бойцов ХАМАС на границе с сектором Газа. Израильская армия отчиталась о поражении цели.
Об этом пишет newsru.co.il.
Сообщается, что возле границы сектора Газа израильские военные атаковали еще группу бойцов ХАМАС. По данным Армии обороны Израиля, эта группа готовилась к обстрелу целей на израильской территории с помощью противотанковых ракет.
Также сообщается, что зафиксировано попадание по цели.
Напомним, накануне пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что его страна надеется, что конфликт с палестинскими группировками, который в последние дни начал обостряться, удастся урегулировать.
До этого сообщалось, что израильская система противоракетной обороны "Железный купол" нейтрализовала около 90% всех запущенных ракет с территории сектора Газа. А в результате ответных мер были ликвидированы около 30 бойцов ХАМАС.