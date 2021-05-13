Израиль атаковал еще одну группу бойцов ХАМАС на границе с сектором Газа

В ходе конфликта Израиля и Палестины была атакована еще одна группа бойцов ХАМАС на границе с сектором Газа. Израильская армия отчиталась о поражении цели.

Об этом пишет newsru.co.il .

Сообщается, что возле границы сектора Газа израильские военные атаковали еще группу бойцов ХАМАС. По данным Армии обороны Израиля, эта группа готовилась к обстрелу целей на израильской территории с помощью противотанковых ракет.

Также сообщается, что зафиксировано попадание по цели.