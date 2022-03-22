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За изнасилование женщины в Киевской области объявили подозрение российскому оккупанту, – Венедиктова

Фото: Российский оккупант (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила об объявлении подозрения российскому военнослужащему за изнасилование женщины в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию в Facebook Венедиктовой.

Генпрокурор подтвердила поступление оперативной информации о половых преступлениях российских оккупантов. Прокуроры Киевской области идентифицировали военнослужащего РФ, убившего невооруженного мужчину и затем несколько раз изнасиловавшего его жену.

"В одном из сел Броварского района этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина. После этого пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Даже угрожал её малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей", – говорится в сообщении.

Подозреваемый объявлен в розыск за нарушение законов и обычаев войны. Венедиктова пообещала, что каждый негодяй с шевронами РФ будет найден украинскими стражами порядка.

Напомним, что российские войска в очередной раз обстреляли жилые кварталы Киева.

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