За изнасилование женщины в Киевской области объявили подозрение российскому оккупанту, – Венедиктова

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию в Facebook Венедиктовой .

Генпрокурор подтвердила поступление оперативной информации о половых преступлениях российских оккупантов. Прокуроры Киевской области идентифицировали военнослужащего РФ, убившего невооруженного мужчину и затем несколько раз изнасиловавшего его жену.

"В одном из сел Броварского района этот изверг ворвался в частный дом и застрелил хозяина. После этого пьяный оккупант вместе со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием. Даже угрожал её малолетнему ребенку, который был вместе с потерпевшей", – говорится в сообщении.

Подозреваемый объявлен в розыск за нарушение законов и обычаев войны. Венедиктова пообещала, что каждый негодяй с шевронами РФ будет найден украинскими стражами порядка.