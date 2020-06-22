Изнасилование в Кагарлыке: полицейским изменили подозрения

Прокуратура изменила подозрения двум полицейским, подозреваемым в изнасиловании женщины в Кагарлыке. Сейчас их подозревают в изнасиловании группой лиц и в истязании по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщил прокурор по делу Валерий Смирнов, передает "Громадське радіо".

Он также отметил, что из дела исчезла квалификация превышение полномочий работником правоохранительного органа.

"365 статью переквалифицировали на 127-ю. Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного преступления", - отметил прокурор.

При этом он добавил, что по делу назначили около девяти экспертиз. Несколько экспертиз уже завершили, однако большинство еще проводят.

Напомним, в конце мая этого полицейских изнасиловании в отделении Кагарлыка женщину, которую пригласили для допроса в качестве свидетеля. За изнасилование задержали полицейских местного райотдела Сергея Сулиму и Николая Кузива. 26 мая суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Отметим, что суд оставил подозреваемых под арестом до 22 июля.

Кроме того, из-за скандала с изнасилованием в Кагарлыке сократили штат полиции.