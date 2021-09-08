UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Измире в результате вооруженного нападения пострадали 12 человек, среди них есть дети

Автор: Сергей Пышкин

В Измире два человека совершили вооруженное нападение на семью, с которой они враждовали. Среди пострадавших шестеро детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ANF.

Отмечается, что двое подозреваемых ворвались в дом, где проживала семья с которой они имели личную вражду. В результате беспорядочной стрельбы пострадали двенадцать человек.

Правоохранители задержали подозреваемых, а всех пострадавших сразу госпитализировали в больницу. Среди них - пятеро детей и годовалый ребенок, который получил 7 пуль в разные части тела. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция