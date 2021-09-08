В Ізмірі внаслідок збройного нападу постраждали 12 осіб, серед них є діти

Зазначається, що двоє підозрюваних осіб увірвалися в будинок, де проживала сім’я з якою вони мали особисту ворожнечу. Внаслідок безладної стрілянини постраждали дванадцять осіб.

Правоохоронці затримали підозрюваних, а усіх постраждалих одразу госпіталізували до лікарні. Серед них - п’ятеро дітей та однорічна дитина, яка отримала 7 куль в різні частини тіла. Наразі її стан оцінюється як важкий.