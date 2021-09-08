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В Измире в результате вооруженного нападения пострадали 12 человек, среди них есть дети

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Измир, Среда 08 сентября 2021 21:17
В Измире в результате вооруженного нападения пострадали 12 человек, среди них есть дети Фото: в Турции в результате вооруженного нападения пострадали 12 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Измире два человека совершили вооруженное нападение на семью, с которой они враждовали. Среди пострадавших шестеро детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ANF.

Отмечается, что двое подозреваемых ворвались в дом, где проживала семья с которой они имели личную вражду. В результате беспорядочной стрельбы пострадали двенадцать человек.

Правоохранители задержали подозреваемых, а всех пострадавших сразу госпитализировали в больницу. Среди них - пятеро детей и годовалый ребенок, который получил 7 пуль в разные части тела. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

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