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В Ізмірі внаслідок збройного нападу постраждали 12 осіб, серед них є діти

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Ізмір, Середа 08 вересня 2021 21:17
В Ізмірі внаслідок збройного нападу постраждали 12 осіб, серед них є діти Фото: в Туреччині внаслідок збройного нападу постраждали 12 осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Ізмірі двоє осіб вчинили збройний напад на родину, з якою вони ворогували. Серед постраждалих шестеро дітей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ANF.

Зазначається, що двоє підозрюваних осіб увірвалися в будинок, де проживала сім’я з якою вони мали особисту ворожнечу. Внаслідок безладної стрілянини постраждали дванадцять осіб.

Правоохоронці затримали підозрюваних, а усіх постраждалих одразу госпіталізували до лікарні. Серед них - п’ятеро дітей та однорічна дитина, яка отримала 7 куль в різні частини тіла. Наразі її стан оцінюється як важкий.

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