Как изменятся ставки и объем депозитов населения: прогноз банкиров

Банкиры ожидают, что во II квартале 2022 года стоимость привлечений в целом повысится, прежде всего за счет подорожания оптовых средств и привлечений от корпораций. Цена средств домохозяйств, по мнению большинства опрошенных, несущественно уменьшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на Опрос о банковском фондировании НБУ (II квартал 2022 года)

Несмотря на начало полномасштабной войны на территории Украины, банки отчитывались, что в целом объемы фондирования в І квартале 2022 года немного выросли. Объемы средств домохозяйств выросли у 83% респондентов, зато 67% опрошенных отметили, что объемы средств корпораций снизились. Объемы оптового фондирования, которое включает выпуск облигаций, привлечение кредитов международных финансовых организаций (МФО) или материнских банков, долгосрочного рефинансирования т.п., увеличились лишь у каждого пятого респондента.

По мнению банков, положительно на увеличение средств клиентов влияло изменение регуляторных требований. Дополнительным фактором роста объемов привлечений от населения было более высокое предложение от вкладчиков. На снижение объемов фондирования от корпораций больше всего повлияли действия самих вкладчиков, которые забирали средства.

Ожидания изменения объемов фондирования от клиентов пессимистичны. Банки прогнозируют во II квартале главным образом отток средств корпоративных клиентов, также несколько уменьшатся объемы фондирования от населения. В то же время финансовые учреждения рассчитывают, что объемы оптового фондирования существенно вырастут

Опрос о банковском фондировании проводился с 18 марта по 8 апреля 2022 года среди 27 менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Доля опрошенных финучреждений составляет 93% в общем объеме активов банковской системы. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины.