ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Как изменятся ставки по кредитам: в НБУ дали прогноз на 2021 год

Автор: Александр Белоус

Ставки по кредитам в банках Украины находятся на историческом минимуме. Но еще есть потенциал для снижения даже при неизменной учетной ставке НБУ.

Самые читаемые новости

Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова написала на своей сторонке в Facebook.

Как отметила Рожкова, качественные заемщики могут получить короткие кредиты под 7-8% годовых в гривне и на 2-3% в иностранной валюте. Длинное финансирование - под 10-11% годовых в гривне и 3-4% в инвалюте. Еще год назад цена гривневого займа была минимум 16% годовых.

"В 2021-м попробуем еще больше снизить эту среднюю температуру по палате", - добавила она.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить процентные ставку на уровне 6,0% с 11 декабря 2020 года. Таким образом, ставка осталась на минимальном в истории уровне Украины.

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2020 года в национальной валюте составили 34,7% годовых. По сравнению с октябрем 2020 года ставки снизились на 0,5 п.п.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Национальный банк Украиныкредитбанки