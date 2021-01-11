Як зміняться ставки за кредитами: у НБУ дали прогноз на у 2021 рік

Ставки за кредитами в банках України перебувають на історичному мінімумі. Але є потенціал для зниження навіть за незмінної облікової ставки НБУ.

Про це перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова написала на своїй сторонці у Facebook.

Як зазначила Рожкова, якісні позичальники вже можуть отримати короткі кредити під 7-8% річних у гривні та 2-3% в іноземній валюті. Довге фінансування - під 10-11% річних у гривні та 3-4% в інвалюті. Ще рік тому ціна гривневої позики була мінімум 16% річних.

"У 2021-му спробуємо ще більше знизити цю середню температуру по палаті", - додала вона.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% з 11 грудня 2020 року. Таким чином, ставка залишилася на мінімальному в історії України рівні.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в листопаді 2020 року в національній валюті становили 34,7% річних. У порівнянні з жовтнем 2020 року ставки знизилися на 0,5 в.п.