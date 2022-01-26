Как изменятся ставки по депозитам в начале 2022 года: прогноз банкиров

Опрос показал, что в целом объемы фондирования в IV квартале 2021 года выросли: объемы обязательств у 72% опрошенных увеличились. При этом финучреждения сообщили, что объемы средств домохозяйств выросли у значительно большей доли респондентов, чем объемы средств корпораций.

Объемы оптового фондирования, что включает выпуск облигаций, привлечение кредитов международных финансовых организаций (МФО) или материнских банков, долгосрочного рефинансирования т.п., увеличились лишь у десятой части опрошенных.

Ожидания роста объемов фондирования от клиентов были сдержаннее, чем в предыдущие кварталы. Банки ожидают притока средств в І квартале 2022 года в основном от корпоративных клиентов и не прогнозируют рост объемов фондирования от населения. Объемы оптового фондирования не изменятся.

Текущий "Опрос о банковском фондировании" проводился с 17 декабря 2021 года по 11 января 2022 года среди 24 менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Доля опрошенных финучреждений составляет 89% в общем объеме активов банковской системы.