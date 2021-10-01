Як зміняться курси долара і євро до гривні: прогноз аналітика на жовтень

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.

Як зазначив аналітик, зміцнення гривні багато в чому пов'язано зі збереженою сприятливою зовнішньоторговельною кон'юнктурою.

"Попри зниження світових цін на залізну руду, ціни на аграрну продукцію все ще знаходяться на комфортних рівнях. Позитивно на курсі позначається і серпневий розподіл МВФ спеціальних прав запозичення (SDR), яке дозволило наростити міжнародні резерви до 31,5 млрд доларів, максимального значення за дев'ять років. Якщо онлайн-місія МВФ, що проходить зараз, закінчиться угодою про виділення нового траншу кредиту, це зможе надати додатковий імпульс зміцненню гривні", - підкреслив Іосуб.

Аналітик нагадав, що у вересні гривня знову зміцнилася як до долара (десятий місяць поспіль, з грудня минулого року), так і до євро (п'ятий місяць поспіль, з травня), причому падіння курсу євро було набагато сильніше.

Судячи з офіційних курсів, встановлених НБУ, долар за місяць знизився з 26,8601 до 26,5760 грн (-1,1%). Курс євро за цей же час знизився з 31,6963 до 30,9810 грн (-2,3%). Більш помітне в порівнянні з доларом зниження європейської валюти пов'язане зі зниженням євро по відношенню до долара на світовому валютному ринку. Так, за місяць валютна пара EURUSD знизилася з 1,1800 до 1,1660 (-1,2%).

При цьому з початку року долар знизився до гривні на 6,0%, а євро подешевшав до національної валюти на 10,8%. Серед валют країн колишнього СРСР гривня займає друге місце по зміцненню до долара з початку року після вірменського драма. По зміцненню у вересні гривня посіла третє місце, пропустивши вперед тільки вірменський драм і російський рубль.