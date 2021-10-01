Як зміняться курси долара і євро до гривні: прогноз аналітика на жовтень
У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
Як зазначив аналітик, зміцнення гривні багато в чому пов'язано зі збереженою сприятливою зовнішньоторговельною кон'юнктурою.
"Попри зниження світових цін на залізну руду, ціни на аграрну продукцію все ще знаходяться на комфортних рівнях. Позитивно на курсі позначається і серпневий розподіл МВФ спеціальних прав запозичення (SDR), яке дозволило наростити міжнародні резерви до 31,5 млрд доларів, максимального значення за дев'ять років. Якщо онлайн-місія МВФ, що проходить зараз, закінчиться угодою про виділення нового траншу кредиту, це зможе надати додатковий імпульс зміцненню гривні", - підкреслив Іосуб.
Аналітик нагадав, що у вересні гривня знову зміцнилася як до долара (десятий місяць поспіль, з грудня минулого року), так і до євро (п'ятий місяць поспіль, з травня), причому падіння курсу євро було набагато сильніше.
Судячи з офіційних курсів, встановлених НБУ, долар за місяць знизився з 26,8601 до 26,5760 грн (-1,1%). Курс євро за цей же час знизився з 31,6963 до 30,9810 грн (-2,3%). Більш помітне в порівнянні з доларом зниження європейської валюти пов'язане зі зниженням євро по відношенню до долара на світовому валютному ринку. Так, за місяць валютна пара EURUSD знизилася з 1,1800 до 1,1660 (-1,2%).
При цьому з початку року долар знизився до гривні на 6,0%, а євро подешевшав до національної валюти на 10,8%. Серед валют країн колишнього СРСР гривня займає друге місце по зміцненню до долара з початку року після вірменського драма. По зміцненню у вересні гривня посіла третє місце, пропустивши вперед тільки вірменський драм і російський рубль.
Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. При цьому прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.