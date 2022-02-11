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"Измены нет": Федоров объяснил, почему база МВД ведется на русском языке

Автор: Сергей Пышкин

Пользователей социальных сетей возмутило то, что им приходится указывать свои ФИО на русском языке, чтобы получить справку о несудимости. Оказалось, что база Министерства внутренних дел до 2015 года велась на языке агрессора.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это связано с тем, что реестр, в котором проверяется информация о судимости и несудимости, создали еще в Советском Союзе. До 2015 года МВД ввело его на русском языке в связи с некими международными актами. Сейчас реестр ведут на украинском языке", - отметил Федоров.

Минцифри было вынуждено рассмотреть лишь два варианта: не вводить новую услугу "Дія", или же предлагать указывать ФИО на русском языке. В конце концов, возможность сгенерировать справку о несудимости все же добавили, а министерство пока помогает МВД с переводом реестра на украинский язык.

РБК-Украина взяло блиц-интервью у министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, во время которого он раскрыл некоторые из подробностей относительно новой функции опроса в "Дія", электронной гривне и многого другого.

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Министерство цифровой трансформацииМихаил Федоров