"Зради немає": Федоров пояснив, чому база МВС ведеться російською мовою

"Це пов'язано з тим, що реєстр, в якому перевіряється інформація про судимість і несудимість, створили ще в Радянському Союзі. До 2015 року МВС ввело його російською мовою у зв'язку з якимись міжнародними актами. Зараз реєстр ведуть українською мовою", - відзначив Федоров.

Мінцифри було змушене розглянути лише два варіанти: не вводити нову послугу "Дії", або ж пропонувати вказувати ПІБ російською мовою. Зрештою, можливість згенерувати довідку про несудимість все ж додали, а міністерство наразі допомагає МВС з перекладом реєстру на українську мову.