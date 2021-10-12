Как изменится курс гривны к доллару: прогноз МВФ до 2026 года

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за апрель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой н на данные к обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook) за октябрь 2021 года.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.