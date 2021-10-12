Як зміниться курс гривні до долара: прогноз МВФ до 2026 року

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року. Прогноз покращено у порівнянні з даними за квітень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані до огляду МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook) за жовтень 2021 року.
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:
Зазначимо, у законі Про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.