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Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на початок лютого

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Україна, Неділя 30 січня 2022 08:20
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на початок лютого Фото: курс долара підніметься вище 29 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 29,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 29,0/29,2 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"З другої половини четверга до п'ятниці на міжбанківському ринку гривня відіграла у долара близько 30 копійок. Але говорити про те, що тренд на зміцнення гривні буде стійким без істотної деескалації геополітичної ситуації поки рано", - додав він.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,5-2,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 28,32 до 28,99 грн (+2,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час зросли з 28,22/28,24 до 28,66/28,68 грн (+1,6%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 28,17/28,40 до 28,60/28,89 грн (+1,5%/+1,7%).

При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,8% до 1,0% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу в порівнянні з покупкою.

Нагадавши, Національний банк України з початку 2022 року продав 1,5 млрд доларів для збалансування валютного ринку. У той же час НБУ не збирається повторювати помилок минулого і тримати фіксований курс.

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