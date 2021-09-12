Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-1,1%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,02 до 26,73 грн (-1,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26,88/26,90 до 26,74/26,76 грн (-0,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,85/27,04 до 26,65/26,84 грн (-0,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.