Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-1,1%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 27,02 до 26,73 грн (-1,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,88/26,90 до 26,74/26,76 грн (-0,5%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,85/27,04 до 26,65 / 26,84 грн (-0,7%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.