Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю

В течение ближайшей недели ожидается падение курса доллара к гривне. Гривна сохраняет потенциал снижения к 26,50 за доллар.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.
"Давление на доллар оказывают благоприятные факторы, ввиду выполнения бюджета и хороших макроэкономических условий. В дополнение к этому предложение доллара на рынке продолжает доминировать. На рынке практически нет покупателей доллара. Низкий деловой сезон не позволяет наращивать импорт, от чего и нет спроса на доллар", - сказал он
Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне продолжил снижение, закрыв неделю на уровне в 26,66. Общее снижение составило 15 копеек.
Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,90 до 26,69 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26,91/26,90 до 26,67/26,66 грн. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,75/26,90 до 26,65/26,85. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.
Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.