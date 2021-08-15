Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю

"Давление на доллар оказывают благоприятные факторы, ввиду выполнения бюджета и хороших макроэкономических условий. В дополнение к этому предложение доллара на рынке продолжает доминировать. На рынке практически нет покупателей доллара. Низкий деловой сезон не позволяет наращивать импорт, от чего и нет спроса на доллар", - сказал он

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне продолжил снижение, закрыв неделю на уровне в 26,66. Общее снижение составило 15 копеек.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,90 до 26,69 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26,91/26,90 до 26,67/26,66 грн. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,75/26,90 до 26,65/26,85. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.