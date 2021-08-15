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Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень

Автор: Олександр Білоус

Протягом найближчого тижня очікується падіння курсу долара до гривні. Гривня зберігає потенціал зниження до 26,50 за долар.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

"Тиск на долар чинять сприятливі фактори, зважаючи на виконання бюджету і хороших макроекономічних умов. На додаток до цього пропозиція долара на ринку продовжує домінувати. На ринку практично немає покупців долара. Низький діловий сезон не дозволяє нарощувати імпорт, від чого і немає попиту на долар", - сказав він

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні продовжив зниження, закривши тиждень на рівні у 26,66. Загальне зниження склало 15 копійок.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 26,90 до 26,69 грн. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,91/26,90 до 26,67/26,66 грн. Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,75/26,90 до 26,65 / 26,85. При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. При цьому прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

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