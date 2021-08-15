Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень

"Тиск на долар чинять сприятливі фактори, зважаючи на виконання бюджету і хороших макроекономічних умов. На додаток до цього пропозиція долара на ринку продовжує домінувати. На ринку практично немає покупців долара. Низький діловий сезон не дозволяє нарощувати імпорт, від чого і немає попиту на долар", - сказав він

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні продовжив зниження, закривши тиждень на рівні у 26,66. Загальне зниження склало 15 копійок.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, знизився з 26,90 до 26,69 грн. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,91/26,90 до 26,67/26,66 грн. Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,75/26,90 до 26,65 / 26,85. При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.