Как изменится курс доллара в январе: прогноз аналитика

В январе 2022 года не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар будет находиться в районе 27,0 - 27,5 гривны.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

По его словам, с начала 2021 года по первую половину ноября доллар снизился с 28,4 до 26,0 гривны. Произошедший в ноябре разворот курса аналитик связал в первую очередь с обострением геополитической ситуации на границе Украины с РФ.

"В январе, вероятнее всего, гривна не покинет диапазон 27,0-27,5 гривны", - отметил аналитик.

Напомним, в последний торговый день 2021 года, 30 декабря, курс доллара на межбанке вырос на 10 копеек до 27,33 гривны. Евро подорожал на 7 копеек - до 30,97 гривны.

На период с 31 декабря по 4 января 2022 года Национальный банк установил официальный курс на уровне 27,27 гривны за доллар.