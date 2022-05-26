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Как изменится курс доллара в банках: прогноз НБУ

Фото: заместитель главы НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Разница между курсом гривны к доллару в банках и нелегальных обменниках постепенно будет исчезать. После отмены 10%-ной маржи от официального курса НБУ люди будут обменивать валюту в банках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Юрия Гелетия изданию Forbes Ukraine.

"Люди будут нести деньги скорее в банки, чем в нелегальные обменники. Рост ликвидности легального наличного сегмента будет способствовать дальнейшей стабилизации ситуации", - сказал он.

По его словам, своим решением увеличил конкуренцию на рынке. "Можно констатировать, что курс на "сером" рынке после спекулятивного всплеска, который возник сразу после принятия решения, сейчас снижается", - добавил заместитель главы НБУ.

Он напомнил, существуют условия продажи банками наличной валюты населению: начиная с 13 апреля 2022 года банки могут продать столько валюты, сколько купили. До 21 мая, когда отпустили курс продажи наличной валюты, они были ограничены в ценообразовании и не могли устанавливать курс, который более чем на 10% отличается от официального.

"Фактически это делало их неконкурентоспособными по сравнению с нелегальными обменниками, которые ставили существенно более высокий курс на прием валюты. Сейчас это несоответствие исчезнет", - сказал Гелетий.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 мая отменил ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% от официального курса НБУ. Однако банки могут продавать только валюту, которую они ранее купили у населения.

Отметим, на прошлой неделе курс наличного доллара резко пошел вверх, поднявшись выше 37 гривен за доллар и превысив официальный курс НБУ на 25%. Из-за ограничений НБУ банки устанавливали курс на уровне 32,18, однако купить по этому курсу доллары было невозможно.

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