Как изменится курс доллара в банках: прогноз НБУ

"Люди будут нести деньги скорее в банки, чем в нелегальные обменники. Рост ликвидности легального наличного сегмента будет способствовать дальнейшей стабилизации ситуации", - сказал он.

По его словам, своим решением увеличил конкуренцию на рынке. "Можно констатировать, что курс на "сером" рынке после спекулятивного всплеска, который возник сразу после принятия решения, сейчас снижается", - добавил заместитель главы НБУ.

Он напомнил, существуют условия продажи банками наличной валюты населению: начиная с 13 апреля 2022 года банки могут продать столько валюты, сколько купили. До 21 мая, когда отпустили курс продажи наличной валюты, они были ограничены в ценообразовании и не могли устанавливать курс, который более чем на 10% отличается от официального.

"Фактически это делало их неконкурентоспособными по сравнению с нелегальными обменниками, которые ставили существенно более высокий курс на прием валюты. Сейчас это несоответствие исчезнет", - сказал Гелетий.