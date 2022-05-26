Як зміниться курс долара в банках: прогноз НБУ

Різниця між курсом гривні до долара в банках та нелегальних обмінниках поступово зникатиме. Після скасування 10%-вої маржі від офіційного курсу НБУ люди будуть обмінювати валюту в банках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови НБУ Юрія Гелетія виданню Forbes Ukraine.
"Люди нестимуть гроші скоріше в банки, ніж в нелегальні обмінники. Зростання ліквідності легального готівкового сегменту сприятиме подальшій стабілізації ситуації", - сказав він.
За його словами, своїм рішенням збільшив конкуренцію на ринку. "Можна констатувати, що курс на "сірому" ринку після спекулятивного сплеску, що виник одразу після ухвалення рішення, зараз знижується", - додав заступник голови НБУ.
Він нагадав, існують умови продажу банками готівкової валюти населенню: починаючи з 13 квітня 2022 року банки можуть продати стільки валюти, скільки купили. До 21 травня, коли відпустили курс продажу готівкової валюти, вони були обмежені у ціноутворенні і не могли встановлювати курс, що більш ніж на 10% відхиляється від офіційного.
"Фактично це робило їх неконкурентоспроможними порівняно з нелегальними обмінниками, які ставили суттєво вищий курс на прийом валюти. Зараз ця невідповідність зникне", - сказав Гелетій.
Відзначимо, Національний банк України (НБУ) з 21 травня скасував обмеження на курс продажу валют. Раніше готівкові котирування в банках не повинні були відхилятися більш ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Однак банки можуть продавати тільки валюту, яку вони раніше купили у населення.
Зазначимо, минулого тижня курс готівкового долара різко пішов вгору, піднявшись вище 37 гривень за долар і перевищивши офіційний курс НБУ на 25%. Через обмеження НБУ банки встановлювали курс на рівні 32,18, однак купити за цим курсом долари було неможливо.
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