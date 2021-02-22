Что изменится для банков в 2021 году: глава НБУ озвучил планы регулятора

Глава НБУ рассказал о ближайших регуляторные планы центробанка:

1. С 1 апреля 2021 года - введение коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR) на уровне 80% с постепенным его увеличением на 10 п.п. каждые полгода и доведением до 100%.

2. В первом полугодии 2021 года будут определены новые сроки активации буфера консервации капитала и буфера системной важности. Введение буферов капитала было временно остановлено в марте 2020 года из-за развертывания коронакризиса.

3. С 1 июля 2021 года будут повышены веса риска для необеспеченных потребительских кредитов до 150% против текущих 100%.

4. В 2021 году все банки пройдут ежегодную оценку устойчивости. 30 банков дополнительно пройдут стресс-тестирование. Оценка устойчивости даст возможность выяснить, корректно ли банки отражают состояние кредитного портфеля, формируют резервы и могут противостоять возможным неблагоприятным явлениям в будущем.

5. В 2021 году банки начнут оценивать достаточность внутреннего капитала и внутренней ликвидности (ICAAP/ILAAP) в тестовом режиме.

6. С 1 января 2022 года - введение минимальных требований к покрытию капиталом операционного и рыночного рисков, которому будет предшествовать тестовый период расчетов.

"Весомым шагом по гармонизации регуляторных требований к нормам ЕС стало принятие изменений в закон о банках и банковской деятельности. Это позволит привести структуру капитала банков в соответствие с международными стандартами. Так с 2024 года будут введены: трехуровневая структура капитала; новые требования к составляющим капитала и порядка вычетов из капитала; полноценное внедрение ICAAP/ILAAP", - добавил Шевченко.