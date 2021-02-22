Що зміниться для банків у 2021 році: глава НБУ озвучив плани регулятора

Голова НБУ розповів про найближчі регуляторні плани центробанку:

1. З 1 квітня 2021 року - запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) на рівні 80% з поступовим його збільшенням на 10 в. п. що півроку та доведенням до 100%.

2. У першому півріччі 2021 року будуть визначені нові строки активації буфера консервації капіталу та буфера системної важливості. Запровадження буферів капіталу було тимчасово зупинене в березні 2020 року через розгортання коронакризи.

3. З 1 липня 2021 року будуть підвищені ваги ризику для незабезпечених споживчих кредитів до 150% проти поточних 100%.

4. У 2021 році усі банки пройдуть щорічну оцінку стійкості. 30 банків додатково пройдуть стрес-тестування. Оцінка стійкості дасть змогу з’ясувати, чи коректно банки відображають стан кредитного портфеля, формують резерви та чи можуть протистояти можливим несприятливим явищам у майбутньому.

5. У 2021 році банки почнуть оцінювати достатність внутрішнього капіталу та внутрішньої ліквідності (ICAAP/ILAAP) у тестовому режимі.

6. Із 1 січня 2022 року - запровадження мінімальних вимог до покриття капіталом операційного та ринкового ризиків, якому передуватиме тестовий період розрахунків.

"Вагомим кроком із гармонізації регуляторних вимог до норм ЄС стало ухвалення змін до закону про банки та банківську діяльність. Це дасть змогу привести структуру капіталу банків у відповідність до міжнародних стандартів. Так із 2024 року будуть запроваджені: трирівнева структура капіталу; нові вимоги до складових капіталу та порядку вирахувань із капіталу; повноцінне запровадження ICAAP/ILAAP", - додав Шевченко.