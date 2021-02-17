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НБУ назвал главный риск для банков в 2021 году

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 15:26
НБУ назвал главный риск для банков в 2021 году Фото: касса банка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кредитный риск остается главным для украинских банков в 2021 году. НБУ проведет стресс-тестирование 30 банков, чтобы убедиться в устойчивости финучреждений.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за февраль 2021 года.

Как отмечается в обзоре, несмотря на существенное улучшение экономической ситуации во втором полугодии, отдельные заемщики банков все еще испытывают финансовые затруднения.

По данным НБУ, это может негативно повлиять на качество обслуживания кредитов, а следовательно, обусловит потребность в дополнительном формировании резервов банками.

"Чтобы удостовериться, что заявленное банками качество кредитного портфеля соответствует действительности, НБУ проведет оценку качества активов банковского сектора, а 30 банков дополнительно пройдут стресс-тестирование", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным опроса НБУ, украинские банки прогнозируют увеличение рисков своей деятельности в последующие 12 месяцев. Главный риск - валютный.

Как сообщало РБК-Украина, украинские банки оптимистично оценивают перспективы роста объема кредитного портфеля в 2021 году. Прогнозируют увеличение в последующие 12 месяцев объемов кредитов населению 83% опрошенных банкиров и 74% - корпорациям.

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