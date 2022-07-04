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Изменит ли НАТО позицию по вступлению Украины: ответ Кулебы

Новина українською →
Украина, Понедельник 04 июля 2022 10:49
Изменит ли НАТО позицию по вступлению Украины: ответ Кулебы Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Предпосылок для изменения НАТО своей практической политики по членству Украины в Альянсе пока нет. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что надеяться на это в ближайшее время не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы изданию Lb.ua.

"Я ожидаю, что в ближайшее время со стороны НАТО продолжатся подтверждения, что двери открыты, и решение Бухарестского саммита остается в силе", - сказал он.

По его словам, Украина так же остается на треке евроатлантической интеграции, но потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию подобно европейскому союзу и начало делать конкретные вещи по обеспечению вступления Украины в Альянс, нет.

Кулеба отметил, что по состоянию на 24 февраля НАТО было в продвинутой позиции относительно ЕС, потому что в НАТО было по крайней мере решение, что Украина станет членом Альянса, а в ЕС не было даже европейской перспективы для Украины.

"За последние четыре месяца Европейский союз просто вырвался вперед, и уже ушел на второй круг, а НАТО осталось именно там", - сказал министр.

Напомним по данным опроса Социологической группы "Рейтинг" на референдуме вступление в НАТО поддержали бы 76% украинцев, против - 10%.

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