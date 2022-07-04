Чи змінить НАТО позицію щодо вступу України: відповідь Кулеби

Передумов для зміни НАТО своєї практичної політики щодо набуття членства України в Альянсі наразі немає. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що сподіватися на це найближчим часом не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби виданню Lb.ua .

"Я очікую, що найближчим часом з боку НАТО продовжаться підтвердження, що двері відкриті, і рішення Бухарестського саміту залишається в силі", - сказав він.

За його словами, Україна так само залишається на треку євроатлантичної інтеграції, але потенціалу в найближчій перспективі, щоб НАТО змінило свою позицію подібно до Європейського союзу і почало робити конкретні речі із забезпечення вступу України в Альянс, немає.

Кулеба зазначив, що станом на 24 лютого НАТО було в просунутій позиції відносно ЄС, бо в НАТО було принаймні рішення, що Україна стане членом Альянсу, а в ЄС не було навіть європейської перспективи для України.

"За останні чотири місяці Європейський союз просто вирвався вперед, і вже пішов на друге коло, а НАТО залишилося саме там", - сказав міністр.