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Чи змінить НАТО позицію щодо вступу України: відповідь Кулеби

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Україна, Понеділок 04 липня 2022 10:49
Чи змінить НАТО позицію щодо вступу України: відповідь Кулеби Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Передумов для зміни НАТО своєї практичної політики щодо набуття членства України в Альянсі наразі немає. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що сподіватися на це найближчим часом не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби виданню Lb.ua.

"Я очікую, що найближчим часом з боку НАТО продовжаться підтвердження, що двері відкриті, і рішення Бухарестського саміту залишається в силі", - сказав він.

За його словами, Україна так само залишається на треку євроатлантичної інтеграції, але потенціалу в найближчій перспективі, щоб НАТО змінило свою позицію подібно до Європейського союзу і почало робити конкретні речі із забезпечення вступу України в Альянс, немає.

Кулеба зазначив, що станом на 24 лютого НАТО було в просунутій позиції відносно ЄС, бо в НАТО було принаймні рішення, що Україна стане членом Альянсу, а в ЄС не було навіть європейської перспективи для України.

"За останні чотири місяці Європейський союз просто вирвався вперед, і вже пішов на друге коло, а НАТО залишилося саме там", - сказав міністр.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на референдумі вступ до НАТО підтримали б 76% українців, проти - 10%.

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